Navalny, portavoce: Tornerà in Russia, mai considerate altre opzioni

di scp

Torino, 15 set. (LaPresse) - "E' tutta la mattina i giornalisti mi scrivono e mi chiedono se sia vero che Alexei ha intenzione di tornare in Russia. Capisco il motivo della domanda, ma nonostante ciò trovo strano che qualcuno possa pensare diversamente. Ancora una volta confermo a tutti: non sono mai state prese in considerazione altre opzioni". Lo scrive su Twitter Kira Yarmysh, portavoce del dissidente russo ricoverato a Berlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata