Navalny, Lavrov: Pronte sanzioni contro Germania e Francia

di lcl

Milano, 12 nov. (LaPresse) - La Russia ha deciso di adottare sanzioni contro alti funzionari di Francia e Germania, in risposta alle sanzioni che l'Ue ha adottato contro Mosca per l'avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, citato dall'agenzia russa Interfax. "Poiché la promotrice delle sanzioni è stata la Germania, e poiché queste hanno colpito direttamente gli alti funzionari dell'amministrazione della Federazione Russa, le nostre sanzioni saranno speculari. Sono già state adottate, informeremo presto i nostri colleghi tedeschi e francesi di questo", ha detto Lavrov in conferenza stampa, "Le sanzioni saranno rivolte contro gli alti funzionari degli uffici dei leader di Germania e Francia".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata