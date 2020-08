Navalny, l'ospedale di Berlino: "Trovate tracce del veleno"

L'ospedale di Berlino dove è ricoverato il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, ha fatto sapere che i test hanno rivelato segni di avvelenamento. La vita del politico non è in pericolo, hanno aggiunto i responsabili del Charité Hospital spiegando che i medici che hanno esaminato Navalny da quando sabato è stato accolto nella clinica hanno rilevato nel suo organismo la presenza di "inibitori della colinesterasi".

Al momento, hanno precisato, la precisa sostanza non è ancora nota. L'ospedale ha aggiunto che "il paziente è in un'unità di terapia intensiva ed è ancora in coma indotto. Le sue condizioni sono gravi, ma ora non sussiste pericolo acuto per la sua vita". In ogni caso, precisano i medici, "non si possono escludere effetti di lungo periodo" sul paziente, "in particolare sul suo sistema nervoso".

Sabato mattina l'attivista russo è stato trasferito a Berlino dall'ospedale di Omsk dove era ricoverato dopo il malore accusato su un volo che lo riportava a Mosca dalla Siberia. Immediatamente i collaboratori e la famiglia di Navalny avevano sostenuto la tesi dell'avvelenamento che il Cremlino ha negato sin da subito.

