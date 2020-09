Navalny, in ospedale ha ricevuto visita di Merkel

di lcl

Milano, 28 set. (LaPresse) - L'oppositore russo Alexei Navalny ha confermato di aver ricevuto la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel in ospedale. "C'è stato un incontro", ma non andrebbe chiamato "segreto", piuttosto è stato un incontro "privato e una conversazione con la famiglia", ha precisato l'attivista su Twitter. "Sono molto grato alla cancelliera Merkel per avermi fatto visita in ospedale", ha aggiunto Navalny.

