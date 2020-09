Navalny, Cremlino: Può tornare in Russia in qualsiasi momento

di lcl

Milano, 23 set. (LaPresse) - Alexei Navalny può tornare in Russia "in qualsiasi momento". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia russa Tass, dopo che l'oppositore è stato dimesso dall'ospedale Charité di Berlino, dove era in cura.

