Navalny alla moglie Yulia: "Mi ha salvato, l'amore guarisce"

Alxei Navalny ringrazia con un post su Instagram la moglie Yulia: "Durante la convalescenza è venuta, mi ha parlato, mi ha cantato canzoni, ha acceso la musica. Non mentirò, non ricordo nulla" ha scritto l'oppositore russo, ricoverato in Germania dopo l'avvelenamento da Novichock avvenuto in Russia. "L'amore guarisce e riporta in vita. Yulia mi ha salvato" ha concluso Navalny.

