Nagorno-Karabakh, irruzione manifestanti in palazzo governo armeno

di mad

Yerevan (Armenia), 10 nov. (LaPresse/AP) - Subito dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, migliaia di persone si sono riversate nella piazza principale della capitale armena Yerevan per protestare contro l'accordo, molti gridando: "Non rinunciamo alla nostra terra!". Alcuni di loro hanno fatto irruzione nell'edificio principale del governo, dicendo che stavano cercando il primo ministro armeno, Nikol Pashinian.

