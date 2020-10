Nagorno-Karabakh, Erdogan: Pace solo con ritiro Armenia da terre azere

di lcl

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Continueremo a sostenere i nostri fratelli azeri con tutti i nostri mezzi e con tutto il nostro cuore", "la strada per la pace permanente - in Nagorno Karabakh - passa attraverso il ritiro degli armeni da ogni centimetro della terra azera che occupano". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dall'agenzia Anadolu, nel suo discorso in Parlamento.

