Nagorno-Karabakh, Cremlino: Impossibile dispiegamento forze pace turche

di lcl

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Solo i militari russi", e non quelli turchi, saranno sul campo in Nagorno-Karabakh, e "l'interazione con l'esercito di Ankara avverrà nell'ambito del centro di monitoraggio con sede in Azerbaigian". Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov. A Peskov è stato chiesto dai giornalisti se la Russia è pronta ad accettare il dispiegamento di forze di pace turche insieme a quelle russe, e se è in corso una discussione sul tema. "C'è sempre spazio per la discussione, ma questo argomento non è stato discusso", ha risposto il portavoce del Cremlino. Peskov ha osservato che per il dispiegamento di forze di pace turche in Nagorno-Karabakh è necessario il consenso di Yerevan e Baku, e che la questione non può essere discussa solo tra Mosca e Ankara.

