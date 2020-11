Nagorno-Karabakh, cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaigian

di mad

Yerevan (Armenia), 10 nov. (LaPresse/AP) - L'Armenia e l'Azerbaigian hanno annunciato all'inizio di martedì un accordo per fermare i combattimenti nella regione del Nagorno-Karabakh dell'Azerbaigian nell'ambito di un patto firmato con la Russia che prevede il dispiegamento di quasi 2mila uomini come forze di pace russe, e concessioni territoriali.

Il Nagorno-Karabakh è stato sotto il controllo delle forze armene sostenute dall'Armenia da quando una tregua del 1994 ha posto fine a una guerra separatista in cui sono morte circa 30mila persone. Da allora si sono verificati scontri sporadici e il 27 settembre sono iniziati i combattimenti su vasta scala.

Diversi cessate il fuoco sono stati annunciati ma sono stati quasi immediatamente violati. Tuttavia, l'accordo annunciato all'inizio di martedì sembra più probabile che tenga perché l'Azerbaigian ha compiuto progressi significativi, inclusa la presa del controllo della città strategicamente chiave di Shushi domenica.

Il primo ministro armeno Nikol Pashinian ha detto su Facebook che decidere per il cessate il fuoco è stato "estremamente doloroso per me personalmente e per il nostro popolo".

