Myanmar, il partito di Aung San Suu Kyi vince le elezioni

di mad

Yangon (Myanmar), 13 nov. (LaPresse/AP) - La Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi ha vinto abbastanza seggi in Parlamento per tornare al potere per un secondo mandato di cinque anni: la commissione elettorale ha rilasciato i risultati ufficiali.

L'NLD ha vinto 346 seggi nelle camere combinate della camera alta e bassa della legislatura, ben al di sopra dei 322 necessari per ottenere la maggioranza, ha annunciato la Commissione elettorale dell'Unione in televisione e sui social media, quando molti seggi delle elezioni di domenica devono ancora essere assegnati.

