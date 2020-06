Musica, battuta all'asta per 6 mln chitarra di Kurt Cobain: è record

di ect

Beverly Hills (Stati Uniti), 21 giu. (LaPresse/AP) - E' stata battuta all'asta dalla casa Julien's per sei milioni di dollari la chitarra utilizzata da Kurt Cobain durante la registrazione del concerto 'Unplugged' dei Nirvana nel 1993. E' una vendita record per una chitarra. L'acquirente è l'imprenditore australiano Peter Freedman, fondatore e proprietario dei Rode Microphones. L'asta si è tenuta a Beverly Hills, in California.

