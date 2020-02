Morto il papà di Meredith Kercher, ferito in una rapina

E' morto John Kercher, il padre di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa nel 2007 a Perugia. L'uomo è deceduto dopo essere stato coinvolto in un sospetto episodio di furto avvenuto tre settimane fa a Londra: era stato trovato a terra nel cortile della sua casa, con lesioni multiple tra cui una gamba e un braccio rotto. Lo riporta il Sun specificando che Kercher non aveva memoria dell'episodio ed era stato portato in ospedale. Aveva 77 anni.

