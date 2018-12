Addio a George H. W. Bush: l'America piange il suo ex presidente

George H. W. Bush è morto all'età di 94 anni. L'ex presidente Usa dal 1989 al 1993 ha condotto il paese negli anni della fine della Guerra Fredda. A darne notizia il figlio, ed anch'egli ex inquilino della Casa Bianca dal 2001 al 2009, George W. Bush. "Io, Jeb, Neil, Marvin e Doro siamo addolorati nell'annunciare che, dopo 94 anni di vita, nostro padre è morto", le parole scelte per l'annuncio. "E' stato un uomo di grande carattere ed il miglior padre che un figlio possa desiderare".

La sua vita in dieci date chiave

L'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricordato la "leadership impassibile" del suo predecessore, che resterà nella storia del Paese per la liberazione del Kuwait dopo l'invasione da parte delle truppe irachene di Saddam Hussein. "Attraverso la sua autenticità la sua arguzia disarmante ed il suo incrollabile impegno nella fede, nella famiglia e nella nazione il presidente Bush ha ispirato generazioni di suoi compatrioti americani", ha aggiunto in una nota trasmessa da Buenos Aires dove sta prendendo parte al G20.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7