Morto compositore Premio Pulitzer Charles Wuorinen

di mrc/scp

New York (Usa), 13 mar. (LaPresse/AP) - Charles Wuorinen, compositore vincitore del Premio Pulitzer nel 1970 e autore delle opere 'Brokeback Mountain' e 'Harun e il mare delle storie', è morto per le ferite riportate in una caduta lo scorso settembre. Aveva 81 anni. Wuorinen, autore più di 270 opere, si è spento ieri a New York. Lo ha riferito la portavoce Aleba Gartner.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata