Morte Floyd, proteste in tutti gli Stati Uniti: un 19enne ucciso a Detroit

Negli Stati Uniti quarto giorno di proteste in tutto il Paese dopo la morte a Minneapolis del 46enne afroamericano George Floyd durante un fermo della polizia. Lockdown alla Casa Bianca, assediata dai manifestanti e chiusa dagli agenti di sicurezza. Proteste da New York a Houston.

Un 19enne è morto durante la manifestazione a Detroit: un portavoce della polizia di Detroit afferma che il giovane è stato ucciso da un proiettile sparato da una persona alla guida di un Suv. La sparatoria è avvenuta verso le 23:30 di venerdì vicino al quartiere dei divertimenti della città di Greektown, mentre la polizia si confrontava con i manifestanti. Secondo quanto riportato da un portavoce del dipartimento di polizia, l'uomo avrebbe sparato diversi colpi sulla folla.

Ieri è stato arrestato Derek Chauvin, l'agente di polizia che ha immobilizzato Floyd schiacciandogli un ginocchio sul collo per diversi minuti . Chauvin è accusato di omicidio colposo. L'autopsia esclude la morte per strangolamento del 46enne ma la famiglia chiede un altro esame autoptico indipendente.

La famiglia Floyd: "Autopsia indipendente"

La famiglia di George Floyd ha chiesto intanto di effettuare un'autopsia indipendente sul corpo dell'afroamericano morto dopo che un agente di polizia gli ha tenuto premuto un ginocchio sul collo per 9 minuti. La richiesta, riferita dal loro avvocato, è stata avanzata dopo i risultati di una prima autopsia che ha escluso lo strangolamento e l'asfissia come causa del decesso.

Un militare morto a Oakland

Un militare del Servizio di protezione federale è morto e un altro è rimasto ferito a Oakland, in California, durante le proteste scoppiate venerdì sera per la morte dell'afroamericano George Floyd. Lo riporta Cnn. I due agenti hanno riportato ferite di arma da fuoco.Almeno 7.500 manifestanti sono scesi in strada e hanno messo a ferro e fuoco la città. La polizia ha riferito di atti di vandalismo, furti, incendi e aggressioni contro gli agenti. "Due ufficiali dei Servizi di protezione federale di stanza presso l'edificio federale di Oakland Down Town hanno subito ferite da arma da fuoco. Sfortunatamente, uno è morto", ha riferito il dipartimento di polizia. Gli agenti stanno indagando sul caso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata