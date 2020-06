Morte Floyd, migliaia in piazza anche a Londra

Le proteste scoppiate negli Stati Uniti dopo l'uccisione dell'afroamericano si sono diffuse anche in Inghilterra

Si sono estese ormai ben oltre gli Stati Uniti le proteste esplose dopo la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso a Minneapolis da un agente di polizia il 25 maggio scorso. Dall’Australia, all’Italia fino a Londra sono decine le manifestazioni antirazziste organizzate in tutto il mondo dopo la morte di Floyd. Nelle ultime ore in migliaia sono scesi in piazza nella capitale del Regno Unito sfilando pacificamente nelle strade attorno a Westminster.