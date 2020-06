Morte Floyd e proteste in Usa, Trump contro Cuomo: "Colpa sua i saccheggi a New York"

Donald Trump va all'attacco del governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, dopo le violente proteste per la morte di George Floyd e i saccheggi che si sono verificati nella Grande Mela. "Ieri è stata una brutta giornata per i fratelli Cuomo. New York ha perso con i saccheggiatori, i criminali, la sinistra radicale e tutte le altre forme di feccia. Il governatore rifiuta di accettare la mia offerta di inviare la Guardia nazionale e New York è stata fatta a pezzi. Allo stesso modo, le quotazioni di Fredo sono scese del 50%!", scrive il presidente americano su Twitter riferendosi anche al fratello del politico, il giornalista della Cnn Chris Cuomo, che chiama come il 'Fredo' Corleone de Il Padrino.

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!