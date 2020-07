Molestie sessuali, Weinstein: accordo da 19 milioni di dollari per le vittime

Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha annunciato un accordo da quasi 19 milioni di dollari per chiudere la denuncia presentata da un gruppo di donne vittime di molestie sessuali da parte dell'ex produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein.

La cifra finirà in un fondo che sarà distribuito non solo tra le vittime che hanno subito abusi, ma anche alle ex dipendenti della Weinstein Company.

L'accordo – annunciato da James insieme all'avvocato di Chicago Elisabeth Fegan – consentirà alle vittime di avanzare richieste di risarcimento variabili da 7.500 a 750mila dollari.

