Molestie, Placido Domingo rinuncia a esibirsi a Metropolitan Opera NY

di lrs

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - Placido Domingo ha rinunciato ad esibirsi nuovamente al Metropolitan Opera di New York. Lo hanno annunciato il teatro americano e il famoso tenore spagnolo, accusato di molestie sessuali da parte di diverse donne. Il cantante 78enne, salito per la prima volta sul palco della Grande Mela più di mezzo secolo fa, era atteso da domani al Met per una nuova produzione del 'Macbeth' di Giuseppe Verdi.

