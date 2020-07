Molestie, negata uscita su cauzione a Maxwell: resterà in carcere

di lcl

New York (Usa), 14 lug. (LaPresse/AP) - Ghislaine Maxwell resterà in carcere fino al processo. Il giudice le ha negato l'uscita su cauzione richiesta dai suoi legali. La socialite britannica è accusata di aver reclutato minorenni per soddisfare gli appettiti sessuali del suo socio Jeffrey Epstein, morto in carcere l'anno scorso.

