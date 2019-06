Moldavia, Filip scioglie parlamento: elezioni anticipate

di ect

Chisinau (Moldavia), 9 giu. (LaPresse/AFP) - Il presidente della Moldavia, Pavel Filip, ha sciolto il parlamento e ha indetto elezioni anticipate, a seguito della crisi politica che ha colpito l'ex Paese sovietico. Filip ha firmato un decreto che ha sciolto il parlamento e ha indetto elezioni anticipate per il 6 settembre, dopo che la Corte costituzionale, domenica scorsa, ha sospeso il presidente pro-Russia Igor Dodon e ha nominato Filip, che è il primo ministro ad interim, come presidente in carica.

