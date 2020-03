Migranti, von der Leyen: Comportamento Turchia non è una soluzione

di scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - "Riconosco che la Turchia è in una situazione difficile riguardo ai rifugiati e ai migranti, ma quanto vediamo ora non può essere una risposta o una soluzione". Così la presidente della Commissione Ue,ì Ursula von der Leyen. "Stabiliremo un dialogo più intenso con la Turchia a tutti i diversi livelli politici per trovare prima di tutto un terreno comune" e "per discutere dove è necessario supporto, ricordando che abbiamo un accordo in corso, che pensiamo sia la giusta base per iniziare il dialogo". "Presto il commissario Lenarcic sarà all'area turca di Gaziantep per valutare che cosa possa essere fatto", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata