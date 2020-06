Migranti, Visegrad e altri 3 Paesi Ue contro ricollocazione obbligatoria

di scp

Torino, 5 giu. (LaPresse) - I ministri dell'Interno del gruppo di Visegrad (V4), che comprende Polonia, Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia, hanno inviato una lettera congiunta alla vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas e alla commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson in merito al Patto europeo su migrazione e asilo. Il ministero dell'Interno polacco, citato dai media nazionali, ha annunciato che la posizione dei V4, contraria al trasferimento obbligatorio dei migranti, è sostenuta anche da Estonia, Lettonia e Slovenia. "Vi sono forti obiezioni alla ricollocazione obbligatoria in qualsiasi forma, al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Ue e all'elaborazione di soluzioni in caso di situazione di crisi che consentano una reazione elastica", ha ha reso noto il ministero polacco.

