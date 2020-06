Migranti, Ue: Italia scende a sesto Paese per domande di asilo

di scp

Torino, 25 giu. (LaPresse) - Per la prima volta dal 2015, nel 2019 l'Italia non è tra i 5 paesi europei con il maggior numero di domande di asilo. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'Agenzia europea per l'asilo (Easo). Nel 2019, le domande di asilo nei paesi Ue sono aumentate dell'11% a 738.425, seguite da un aumento del 16% registrato nei primi due mesi del 2020. Il rapporto rileva che nel 2019 per la prima volta dal 2015 le domande sono aumentate su base annuale. Nel 2019, la maggior parte delle domande di asilo sono state presentate in Germania (165.615), seguita da Francia (128.940), Spagna (117.795), Grecia (77.275), Regno Unito (44.835), Italia (43.770, -27% rispetto al 2018).

