Migranti, Ue avvia procedura infrazione contro Ungheria per legge asilo

di lcl

Milano, 30 ott. (LaPresse) - La Commissione europea ha avviato una procedure di infrazione, inviando una lettera di messa in mora, contro l'Ungheria "sull'applicazione errata della legislazione dell'Ue in materia di asilo". La Commissione, si legge in un comunicato diramato da Bruxelles, "ritiene che le nuove procedure di asilo stabilite nella legge e nel decreto ungherese introdotti in risposta alla pandemia di coronavirus violino il diritto comunitario, in particolare la direttiva sulle procedure di asilo interpretata alla luce della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea".

