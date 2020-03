Migranti, Turchia: Erdogan lunedì sarà a Bruxelles

di lcl

Edirne (Turchia), 7 mar. (LaPresse/AP) - La presidenza di Ankara ha riferito che lunedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà a Bruxelles per "una visita di lavoro" di un giorno. Per ora Ankara non ha fornito ulteriori dettagli sulla visita.

