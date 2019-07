Migranti, Trump attacca democratici: Nostri agenti non sono infermieri

di ect

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "I nostri agenti di frontiera non sono dipendenti ospedalieri, dottori o infermieri". Così su Twitter il presidente statunitense Donald Trump difende l'agenzia che si occupa del controllo dei confini e attacca i democratici. "Molti di questi illegali stanno vivendo meglio ora che nel Paese di provenienza, e in condizioni di gran lunga più sicure", scrive sul social. "Non importa quante cose buone vedono, anche se fossero perfette, i democratici si dichiarerebbero scioccati e inorriditi per quanto terribili sono le cose. E' solo politica. Se veramente hanno intenzione di risolvere le cose, cambino le leggi sull'immigrazione e le scappatoie. E' facile da fare", aggiunge in merito alle denuncie sul cattivo trattamento dei migranti.

