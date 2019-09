Migranti, si rovescia barcone al largo della Libia

Un'imbarcazione con oltre 50 persone a bordo si è ribaltata al largo della Libia. Lo riferisce l'Unhcr, aggiungendo che i soccorritori si stanno recando sul posto e che la stessa Unhcr e i suoi partner sono pronti a fornire assistenza medica e umanitaria subito dopo lo sbarco.

Venerdì sera Alarm Phone aveva lanciato l'allarme per 56 migranti in balia del mare al largo delle coste libiche, senza interventi da parte delle autorità per aiutarli."Circa 56 vite a rischio e nessuna azione. La barca che ci ha contattato ha lasciato la Libia giorni fa. Le loro difficoltà sono note alle autorità libiche, italiane e maltesi almeno da questo pomeriggio, senza che siano state adottate misure. Chiedono disperatamente aiuto e hanno paura di morire", si legge in un tweet del gruppo di attivisti che gestisce il numero di allarme a supporto delle operazioni di salvataggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata