Migranti, Seehofer: Tutti gli Stati Ue devono accoglierli

di lcl

Berlino (Germania), 7 lug. (LaPresse/AP) - Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha invitato i suoi colleghi dell'Unione europea a concordare una soluzione migliore e più giusta per la distribuzione dei migranti soccorsi in mare. Il ministro ha dichiarato, in vista di una videoconferenza con le sue controparti dell'Ue, che "tutti gli Stati membri europei devono i accogliere migranti salvati". "Non siamo solo un'unione economica e di sicurezza, ma anche una comunità di valori", ha affermato Seehofer, "E sono convinto che salvare le persone che annegano dalla morte appartiene alla nostra comunità di valori".

