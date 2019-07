Migranti, Seehofer: Pronti ad accoglierne alcuni ma con soluzione Ue

di vln

Milano, 6 lug. (LaPresse) - La Germania è "intenzionata ad accettare parte dei migranti" a bordo delle due navi ong a largo di Lampedusa (Alex dell'ong Mediterranea e Alan Kurdi dell'ong Sea Eye) "come parte di una soluzione basata sulla solidarietà europea". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Horst Seehofer, citato dai media tedeschi.

Secondo quanto riferisce Sueddeutsche Zeitung, la Germania respinge il principio sostenuto dal ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, secondo cui in linea di principio lo Stato di bandiera della nave dovrebbe essere responsabile. Seehofer continua quindi a spingere per un meccanismo di distribuzione europeo per i migranti. Il ministro tedesco avrebbe quindi già informato la Commissione europea venerdì mattina chiedendo un coordinamento.

