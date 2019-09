Migranti, Seehofer: In Germania il 25% di chi arriva in Italia

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - "I colloqui continuano, ma se tutto rimane come discusso, possiamo occuparci del 25 percento di coloro che sono stati salvati dall'angoscia" in mare "davanti all'Italia". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, al giornale Süddeutsche Zeitung. "Ho sempre detto che la nostra politica migratoria è anche umana e che non permetteremo a nessuno di annegare", ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata