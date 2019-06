Migranti, Sea Watch: "Gommone naufraga al largo Libia, molti in acqua"

Un gommone in avaria con almeno 80 persone a bordo è stato avvistato dall'aereo delle ong Colibrì a circa 52 miglia nautiche da Carabulli, città della Libia. Lo si apprende dalla Sea Watch, che in un tweet scrive: "Molte persone in acqua, alta probabilità di dispersi e morti annegati. Lanciato MayDay Relay: rispondono 2 mercantili e Guardia costiera libica, che è ora sul posto".

