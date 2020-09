Migranti, Schinas: Introdotti rimpatri sponsorizzati

di lcl

Milano, 23 set. (LaPresse) - "Abbiamo introdotto il concetto della sponsorizzazione dei rimpatri che tenta di riequilibrare gli interessi concorrenti. Non tutti gli Stati accetteranno una ricollocazione obbligatoria. Quindi con le sponsorizzazione dei rimpatri forniamo un'alternativa percorribile per garantire che anche se i migranti non si ricollocano le persone possono essere rimpatriate con il finanziamento da parte degli stati membri". Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata