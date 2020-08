Migranti, Oim: Nel 2020 7mila intercettati in mare e riportati in Libia

di scp

Torino, 11 ago. (LaPresse) - Quest'anno i migranti intercettati in mare e riportati in Libia dalla guardia costiera sono stati 6989; 123 sono morti e 180 risultano dispersi nella rotta del Mediterraneo centrale. Nel periodo dal 4 al 9 agosto i migranti intercettati in mare e rimpatriati sono stati 141. Lo riferisce l'Oim-Libia su Twitter.

