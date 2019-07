Migranti, nave Sea-Eye salva 65 persone al largo della Libia

La Alan Kurdi attende risposta sulla loro presa in carico da Malta, Roma e Tripoli. Il Viminale firma il divieto di ingresso. Salvini: "Vadano in Tunisia"

La nave Alan Kurdi dell'ong tedesca Sea-Eye ha salvato stamane 65 migranti al largo della Libia e attende risposta sulla loro presa in carico da Malta, Roma e Tripoli. Il gommone sovraccarico è stato raggiunto nelle prime ore del mattino, ha spiegato l'ong, aveva un motore un funzionante e carburante ma gli occupanti non avevano telefono satellitare o gps. "Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser stati ritrovati", "senza telefono con guida satellite e conoscenze nautiche queste giovani persone sarebbero senza dubbio scomparse", ha affermato Gorden Isler, responsabile della Alan Kurdi.

Secondo il comunicato di Sea-Eye, né Malta, né l'Italia, né le autorità libiche hanno risposto alle richieste dell'ong. Il Viminale sta predisponendo il divieto di ingresso per la nave in acque territoriali italiane. La nave potrà fare rotta verso la Tunisia o verso la Germania. Anche in questo caso, ricordano fonti del Viminale, la posizione del governo italiano è perfettamente coincidente con quella di Malta: "due Paesi che stanno subendo, ormai da anni, l'indifferenza e l'incapacità dell'Unione europea". E il ministro dell'Interno Matteo Salvini tuona: "Le ong stiano provando a riaprire un business. Anche per la Ong tedesca Sea Eye la metà più sicura più vicina è la Tunisia dove vanno milioni di turisti o la Germania non a Malta o in Italia".

La nave porta il nome del bambino siriano ritrovato morto riverso su una spiaggia turca nel 2015, la cui foto fece il giro del mondo. La nave umanitaria ad aprile era stata bloccata per 10 giorni con 64 persone a bordo, in attesa di ottenere autorizzazione ad andare a Malta per sbarcare i passeggeri, poi distribuiti tra varie nazioni europee.

