Migranti, mille manifestanti in piazza a Berlino: Ue apra confini

di lcl

Edirne (Turchia), 7 mar. (LaPresse/AP) - Circa mille persone si sono radunate a Berlino davanti al ministero dell'Interno per esortare la Germania ad accogliere i migranti bloccati al confine tra la Grecia e la Turchia. I manifestanti hanno marciato per le vie del centro dietro a uno striscione con la scritta "Europa non uccidere. Apri i confini, abbiamo spazio".

