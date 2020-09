Migranti, incendi al campo di Moria in Grecia: in corso evacuazione

di ect

Milano, 9 set. (LaPresse) - Incendi fuori controllo al campo migranti di Moria, sull'isola di Lesbos in Grecia. Secondo quanto riporta l'associazione 'Stand by me Lesvos' sui social le fiamme sono indomabili. "Siamo soli", si legge in un post su Twitter, "l'intero campo è in fiamme. Le persone stanno scappando. La polizia è arrivata e sta evacuando la zona".

