Migranti, Germania pronta ad accogliere fino 1500 bimbi dalla Grecia

di mrc/scp

Torino, 9 mar. (LaPresse) - La Germania è pronta ad accogliere "una quota limitata" di bambini rifugiati, ospitati nei campi sovraffollati della Grecia. Lo hanno riferito funzionari tedeschi citati dall'emittente Deutsche Welle. La Germania è disposta ad accogliere i bambini come parte di "una coalizione volontaria" formata da altri paesi dell'Unione europea. I bimbi che dovrebbero essere accolti secondo il piano, in termini di numeri, dovrebbero essere tra i 1000 e i 1500. L'annuncio del governo tedesco è arrivato dopo che la cancelliera, Angela Merkel, ha incontrato i membri del suo governo di coalizione per discutere della crisi umanitaria ai confini della Grecia e nei centri per l'immigrazione.

