Migranti, forze Haftar: Pronte a collaborare per rilascio da centri

di gng

Milano, 4 lug. (LaPresse) - Il Comando generale dell'Esercito nazionale libico (Lna) fedele al generale Khalifa Haftar è "pronto a collaborare" con il Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al-Farraj per "l'immediata liberazione" dei migranti rinchiusi nei centri di detenzione in Libia. È quanto si legge su Facebook sulla pagina di un portavoce delle forze di Haftar, che cita anche il fatto che i guardiani del centro di Tajoura avrebbero sparato contro i profughi in fuga dopo raid aerei come "prova che le milizie stanno usando i migranti come scudi umani".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata