Migranti, Erdogan: Aperti confini tra Turchia ed Europa

di lcl

Ankara (Turchia), 29 feb. (LaPresse/AP) - I confini tra Turchia e l'Europa "sono aperti". "Non chiuderemo le porte ai rifugiati. L'Unione europea deve mantenere le sue promesse". Lo ha detto il presidente turco Erdogan in un discorso a Istanbul, a proposito dei migranti che in queste ore stanno cercando di attraversare il confine tra Turchia e Grecia e dei profughi in arrivo dalla provincia siriana di Idlib dove è in corso lo scontro tra le forze turche e quelle governative siriane di Bashar al-Assad sostenute dalla Russia.

