Migranti, Erdogan a Grecia: Aprite porte e lasciatli entrare in Ue

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intervenendo a un evento organizzato per la Giornata internazionale delle donne, ha invitato la Grecia ad aprire i propri confini per far passare i migranti e mandarli in altri Paesi dell'Ue. Lo riferisce il quotidiano turco 'Hurriyet'. "Grecia apri le tue porte" e "sbarazzati di questo peso", ha detto il presidente turco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata