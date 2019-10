Migranti, Consiglio d'Europa: Situazione esplosiva su isole greche

di lrs

Atene (Grecia), 31 ott. (LaPresse/AFP) - La situazione dei migranti nei centri nelle isole greche è "esplosiva" e "al limite della catastrofe". Lo ha detto la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic. "La situazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, nelle isole greche dell'Egeo, è drammaticamente peggiorata negli ultimi 12 mesi. Sono necessarie misure urgenti per affrontare le condizioni disperate in cui vivono migliaia di esseri umani", ha detto Mijatovic ai giornalisti alla fine di una visita di cinque giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata