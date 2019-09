Migranti, Commissione: Condizioni centri in Libia inaccettabili, vanno chiusi

di msr/scp

Bruxelles (Belgio), 20 set. (LaPresse) - "Le condizioni in questi centri sono inaccettabili e vanno chiusi". Così la portavoce della Commissione europea in merito ai centri di detenzione dei migranti in Libia. La Commissione, ha aggiunto, è "in contatto con le autorità libiche" e sostiene "l'accesso delle ong e delle agenzie" come l'Organizzazione internazionale delle migrazioni per "fornire assistenza umanitaria" ai più deboli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata