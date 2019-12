Migranti, barca si ribalta al largo del Marocco: 7 morti e 20 dispersi

Lo riferisce Alarm Phone: 63 persone tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Nador

Sette persone sono morte, 20 sono disperse e altre 63 sono state portate in salvo in un naufragio al largo del Marocco. Lo ha riferito su Twitter Alarm Phone, citando i soccorsi marittimi di Rabat. "Siamo devastati e speriamo siano trovati altri sopravvissuti", si legge sul social network, spiegando di temere si tratti di una barca che aveva contattato poco prima il servizio. Alarm Phone aveva infatti segnalato di essere stata contattata da una imbarcazione partita da Nador con 90 persone a bordo, tra cui diversi bambini: "Erano terrorizzati, dicevano che l'imbarcazione si stava ribaltando. Dopo la chiamata abbiamo perso il contatto e non sappiamo cosa sia accaduto. Le autorità di Marocco e Spagna sono informate".

