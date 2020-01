Migranti, bambino morto in carrello atterraggio di aereo Abidjan-Parigi

Il cadavere di un bambino, un piccolo migrante, scoperto nel carrello di una aereo Air France all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Il boeing 777 era decollato da Abidjan, la capitale della Costa d'Avorio. Il piccolo aveva una decina d'anni. La compagnia area conferma la morte di un "passeggero clandestino" e parla di "dramma umano". Indagini in corso. Non è la prima volta che i migranti cercano di raggiungere l'Europa in questo modo; un tentativo disperato visto che la zona del carrello non è né riscaldata né pressurizzata.

