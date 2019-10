Migranti, Avramopoulos: No soluzioni provvisorie, da oggi solidarietà

di vln

Milano, 8 ott. (LaPresse) - "Non possiamo più continuare con quello che sta succedendo nel Mediterraneo, serve un meccanismo permanente, quello che è stato proposto a Malta è un meccanismo provvisorio almeno per i prossimi sei mesi". Così il commissario europeo alla migrazione Dimitri Avramopoulos, arrivando al Consiglio dei ministri dell'Interno a Lussemburgo. "Oggi è il giorno in cui gli Stati membri devono mostrare più responsabilità e più solidarietà. È un appuntamento importante", ha aggiunto.

