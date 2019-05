Migranti, Alarm Phone: Barcone in avaria verso Libia, meglio che annegare

di dab

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Con due tweet pubblicati a pochi minuti di distanza, Alarm Phone, l'associazione che gestisce la linea telefonica diretta e autorganizzata per rifugiati in difficoltà nelle acque del Mar Mediterraneo, avvisa che il barcone con 150 persone a bordo in pericolo, a largo delle acque libiche, per una falla nella struttura, sta per ricevere soccorso. "Abbiamo saputo che un velivolo du Eunavformed si sta dirigendo nella zona, e pare che un'imbarcazione della cosiddetta Guardia costiera libica si stia avviando. Ritornare in una zona di guerra è l'unica opzione lasciata dall'Europa, ma è meglio che annegare", si legge nel messaggio. In precedenza, Alarm Phone aveva fatto sapere che "le autorità di Roma, La Valletta e Tripoli sono informate. A bordo urla e panico. I migranti stanno usando vestiti per cercare di bloccare il buco. Urge soccorso immediato".

