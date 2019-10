Migranti, 11.500 arrivi in Grecia a settembre: dato record Ue

di lrs

Milano, 8 ott. (LaPresse) - "A settembre, 11.500 persone sono arrivate in Grecia, che è il dato più alto dall'implementazione dell'accordo con la Turchia". Così la ministra dell'Interno finlandese, Maria Ohisalo, presidente di turno del Consiglio europeo, in conferenza stampa a Lussemburgo. "E' evidente che dobbiamo porre attenzione su tutte le rotte e continuare a lavorare in maniera vigorosa con diverse sfide", ha aggiunto.

