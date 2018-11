Midterm, cancellati 10mila account fake Twitter che boicottavano voto

Twitter ha cancellato più di 10mila account automatizzati (bot) che postavano messaggi tesi a scoraggiare gli elettori dal votare alle elezioni statunitensi di Midterm, in programma il 6 novembre. Gli account in questione erano di apparente provenienza democratica e proprio il partito ha segnalato la presenza di una serie di tweet sospetti alla società. È quanto si legge in un'esclusiva dell'agenzia Reuters. Le rimozioni sono avvenute tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Twitter in passato ha cancellato milioni di account ritenuti responsabili di disinformazione durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016.

